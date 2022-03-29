الأرواح ترخص أمام الفضائيين.. مرشح رئاسي يكشف مشكلة كبرى بسلطات كردستان تتعلق بالرواتب

2022/03/29 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

كشف القيادي في حراك الجيل الجديد المرشح لرئاسة العراق، ريبوار عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، عن مشكلة كبرى بسلطات كردستان تتعلق بالرواتب.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "تكرار حالات الوفاة تتحمله أحزاب السلطة والعوائل الحاكمة بسبب فسادها وسرقاتها لأموال الإقليم".

وأضاف أنه "بدل من إذلال المواطن بهذه الطريقة القديمة بتوزيع الرواتب وانتظار كبار السن، فيمكن ذلك عن طريق نظام الماستر كار، وهو النظام المعمول به لدى الحكومة الاتحادية وجميع أنحاء العالم".

وأوضح أن "فساد السلطة والخوف من كشف الأرقام الفضائية يمنع حكومة الإقليم من أتباع هذا النظام".

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