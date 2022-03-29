أكبر كمية على الإطلاق.. ضبط 30 كغم من الكريستال بعملية استباقية بالنجف

2022/03/29 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، ضبط أكبر كمية على الإطلاق من الكريستال بعملية استباقية بالنجف.

وقال إعلام الوكالة في بيان تلقته(بغداد اليوم) إن "صفعة جديدة توجهها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الى العابثين بالامن المجتمعي من المتاجرين بالمواد المخدرة ، وبعملية خاطفة استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل احد المتعاونيين عن وجود كميات كبيرة من المخدرات مخبأة تحت الارض ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والشرع بعملية التفتيش حيث تم العثور على (30) كغم ونص الكيلو من مادة الكرستال المخدرة مخبأ في كيس تحت الارض في احدى مناطق محافظة النجف الاشرف،حيث تم التحفظ على المواد المخدرة لغرض تسليمها الى الجهات المختصة".

وأضاف ان "جريمة التجارة بالمخدرات من الجرائم الخطيرة التي يحساب عليها القانون وابطال وكالة الاستخبارات يحذرون كل من تسول لة نفسة المتاجرة بهذا السم المميت فسيكون مصيرة خلف القضبان وفق القانون" .

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