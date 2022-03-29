بالصورة.. ورقة المطالب التي سلمت لممثل الصدر

2022/03/29 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى مساء اليوم الثلاثاء، ممثلين عن التظاهرات بممثل زعيم التيار الصدري ( عون عبد النبي) لتسليمه مطالب المتظاهرين.

وقال احد اعضاء الوفد، عبد الحسن الحسناوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "هذه الخطوة جاءت لمنع انزلاق الامور ولمنع حصول اي فتنه".

‏وأوضح أن "ممثل الصدر قال ان هذه المطالب حقه وتمثل مطالب جميع ابناء الشعب العراقي وانه سيعرضها على مقتدى الصدر".

‏وبين أنه "قد يحصل اجتماع يجمع المتظاهرين مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر".

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