بالوثائق.. وزارة النفط تطالب حكومة كردستان بتنفيذ اجراءات بشأن عقود النفط والغاز

2022/03/29 | 20:34 - المصدر: ايرث نيوز

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وزارة النفط تطالب حكومة كردستان بتنفيذ اجراءات بشأن عقود النفط والغاز أولاً على ايرث نيوز.

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