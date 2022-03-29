بورصة مصر تحقق أرباحا بعد هبوط 3 جلسات.. وخبراء يوضحون علاقة قطر بالمكاسب

2022/03/29 | 20:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت البورصة المصرية، الثلاثاء، مكاسب ضخمة فور الإعلان عن اتفاق بين مصر وقطر على ضخ الأخيرة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

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