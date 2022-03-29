زيباري يتحدى رئاسة البرلمان بمحاسبة النواب المتغيبون

2022/03/29 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تحدى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، رئاسة البرلمان بمحاسبة النواب المقاطعون لجلسات البرلمان.وكتب زيباري في تدوينة في “تويتر” وتابعتها إيرث نيوز “هل تمتلك هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة الشجاعة و الجرأة؟ لمحاسبة النواب المقاطعون لجلسة البرلمان بالاسماء و القوائم و بالضد من التزاماتهم الدستورية و قانونهم رقم ١٣ لعام […]

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