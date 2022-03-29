تطورات متلاحقة.. قطر تستثمر 5 مليارات دولار وتستكشف الغاز في مصر

2022/03/29 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم قطر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر في مشروعات مختلفة بحسب ما أعلنت رئاسة الوزراء المصرية، الثلاثاء، في بيان في أعقاب زيارة لوزيري الخارجية والمالية القطريين.

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