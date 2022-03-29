بمعدن وزجاج مضاد للصدمات.. جهاز جديد ينافس سامسونغ وهواوي

2022/03/29 | 20:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدس بدقة (48+13+2) ميغابيكسل.

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