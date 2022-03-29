ضبط 30 كغم من مادة الكرستال في النجف الأشرف

2022/03/29 | 20:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبطها 30 كغم من مادة الكرستال المخدرة في محافظة النجف الأشرف.وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "وجهت صفعة جديدة للعابثين بالأمن المجتمعي من المتاجرين بالمواد المخدرة"، مشيرة الى أنه "خلال عملية خاطفة استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل احد المتعاونين، عن وجود كميات كبيرة من المخدرات مخبأة تحت الارض، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والشروع بعملية التفتيش".وأضاف البيان، أنه "تم العثور على 30 كغم ونصف الكيلو من مادة الكرستال المخدرة مخبأة في كيس تحت الارض في احدى مناطق محافظة النجف الاشرف"، مؤكدا أنه "تم التحفظ على المواد المخدرة لغرض تسليمها الى الجهات المختصة".

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