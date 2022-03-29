2022/03/29 | 20:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WPv4Mn4g7jc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو التيار الصدري لـ"دجلة": توزيع "الجكسارات" و "الشقق" ليس أسلوبنا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو التيار الصدري لـ"دجلة": توزيع "الجكسارات" و "الشقق" ليس أسلوبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).