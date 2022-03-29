حراك الجيل الجديد يحدد موقفه من جلسة الأربعاء: لن نحضر

2022/03/29 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، يوم الثلاثاء، أنه وجه أعضاء حركته بعدم المشاركة بجلسة يوم غد الأربعاء .

وقال عبدالواحد، في كلمة فيديوية باللغة الكوردية انه "كان مقررا أن يتم تنفيذ عدد من النقاط الـ17 لحين انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب مثل خفض أسعار البنزين، مستدركا "لم يحدث ذلك، وفي حال عدم التنفيذ لغاية يوم غد فإنه وجه نواب الحركة بعدم الاشتراك في الجلسة".

وأضاف عبدالواحد انه "من اجل المصالح العامة فإن حراكه مستعد لتعطيل المجلس وفعل كل ما يصب في مصلحة المواطنين".

قال موجهاً كلامه لنواب كتلة الجيل الجديد "إذا تطلبت مصلحة المواطنين تعطيل الجلسة لحين الاجابة على المطالب، طالما لم تقم الأطراف العراقية باتخاذ خطوات لخدمة المواطنين فلا تدخلوا لقاعة المجلس".

ولفت إلى أن "الجيل الجديد "القوة الوحيدة التي تمتلك قرارها المستقل وبامكاننا المقاطعة او اتخاذ قرار بدخول القاعة."

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