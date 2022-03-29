قانوني يوضح بشأن تطبيق قرار تصدير النفط والغاز من كردستان

2022/03/29 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، موعد تطبيق قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص تصدير النفط والغاز من اقليم كردستان.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدر نفط الإقليم نافذ المفعول".

وأضاف التميمي انه "في حال عدم التزام الإقليم بالقرار فان المبالغ سوف تستقطع من حصة الإقليم في الموازنة العامة البالغة 17%"، مشيرا الى ان "قرار المحكمة الاتحادية كان صريحا وواضحا فيما يخص تصدير المنتجات النفطية الذي يجب ان يكون عن طريق شركة سومو حصراً ولا يجوز لإقليم كردستان تصدير اي شيء من واردات النفط ومشتقاته".

واشار الى ان "قرار المحكمة عطل العمل بقانون رقم 22 لسنة 2007 الذي يتضمن السماح للإقليم بتصدير النفط والغاز الى خارج الإقليم وهذا ما عده قرار المحكمة الاتحادية مخالفة للدستور".

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