دبلوماسي عراقي يؤكد سعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات

2022/03/29 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أكّدت الوزير المفوض نازدار إحسان شيرزاد، القائم بالأعمال المؤقت لجُمهوريَّة العراق لدى الجُمهوريَّة التركيَّة، سعيّ الحكومة العراقيَّة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد العراقيّ، مُؤكدةً أنَّ العراق أصبح الآن ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجيَّة في مُختلِف القطاعات بعد تحقيق النصر النهائيّ على عصابات داعش الإرهابيَّة، واستتباب الأمن، وانفتاحه سياسيّاً على مُحيطه الإقليميّ والدوليّ.

جاء ذلك خلال استقبالها، رئيس جمعية رجال أعمال البلدان العربيَّة و تركيا ،(Turab) السيّد فخري كوش، والوفد المرافق له.

وأعربت القائم بالأعمال عن استعداد السفارة للتعاون مع الجمعية في إنجاح المؤتمر الاقتصاديّ الذي تعتزم الجمعية عقده في ولاية مرسين خلال شهر أيلول المُقبل، بمُشارَكة رجال الأعمال والمستثمرين في البلدان العربيَّة والتركيَّة.

من جانبه أعرب رئيس الجمعية عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مُؤكَّداً أنَّ هدف الجمعية تعزيز العلاقات الاقتصاديَّة والتجاريَّة والاستثمار والتمويل والصناعة بين الدول التركيَّة والعربيَّة عبر التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسميَّة والغرف والبورصات والمنظمات والنقابات والجمعيات المماثلة, مُضيفاً أنَّ الجمعية تضم في عضويتها شركات من (6) دول تركيَّة و(22) دولة عربيَّة من مُختلِف الاختصاصات مثل إنتاج المواد الإنشائيَّة والحديد والصلب والمواد الغذائيَّة والأدويَّة والمستلزمات الطبيّة والسياحة.

هذا وحضر اللقاء كلٍ من المستشار خليل إبراهيم محمود، والسكرتير أول عدي عبدالمجيد.

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