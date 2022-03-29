شاسوار عبد الواحد: لن ندخل البرلمان غدًا دون تحقيق جزء من شروطنا

2022/03/29 | 21:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

دعا رئيس تحالف "من أجل الشعب" شاسوار عبد الواحد، الثلاثاء، نواب تحالفه إلى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدًا في حال عدم تحقيق جزء من شروطها.

وقال عبد الواحد في تصريح، "لن نشارك في جلسة الغد ما لم يتم تطبيق الحد الأدنى من مطالبنا"، مشددَا أنّ عدم تحقيق "بعض من مطالبانا المتعلقة بمعيشة المواطنين بحلول يوم غد الأربعاء، تعني عدم المشاركة في الجلسة".

وأضاف، أنّ تحالفه "مستعد لتعطيل البرلمان من أجل الشعب ومصالح المواطنين"، مشيرًا إلى أنّ "نواب الجيل الجديد سيقاطعون الجلسة إذا اقتضت ذلك مصالح المواطنين".

ودعا عبد الواحد، نواب كتلته إلى "عدم دخول قاعة البرلمان" بناءً على ذلك، مؤكدًا أنّ كتلته "هي القوة الوحيدة التي تملك قرارًا مستقلاً بما يتعلق بجلسة يوم غد".

وسبق أن اشترط تحالف "من أجل الشعب"، 18 مقعدًا، حزمة مطالب في 17 نقطة للانضمام إلى التحالف الثلاثي في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أبرزها محاسبة المتورطين في عمليات القتل والاغتيال وتخفيض سعر صرف الدولار وتوحيد رواتب البيشمركة.

وأظهرت وثيقة، السبت الماضي، موافقة الكتلة الصدرية وأطراف التحالف الثلاثي على الشروط.

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