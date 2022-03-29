أربعة أسباب تغتال حلم العراق في التأهل إلى كأس العالم

2022/03/29 | 21:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ منذ تاهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم في المكسيك عام 1986، يواصل العراقيون حلمهم في بلوغ المونديال للمرة الثانية في التأريخ مع كل تصفيات يخوضها المنتخب الوطني.وبعد مرور 36 عاماً على هذا التأهل التاريخي، يستمر مسلسل الإخفاق العراقي كل أربعة اعوام وكان آخرها تصفيات مونديال قطر 2022 الأخيرة التي اعتبرها أغلب النقاد […]

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