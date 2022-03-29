توب 5: السيسي يشيد بقطر.. والعاهل الأردني يستقبل وزير دفاع إسرائيل

2022/03/29 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إشادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدور قطر في مواجهة تحديات الأمة العربية إلى استقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، وكذلك إعلان روسيا أنها "ستخفض بشكل كبير من النشاط العسكري على جبهتين كييف وتشيرنيهيف"، في أوكرانيا… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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