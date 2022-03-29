تهربا من دفع الرسوم.. ضبط عجلتين في منفذ زرباطية

2022/03/29 | 21:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأه المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط عجلتين في بوابة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي في منفذ زرباطية.وذكر اعلام الهيأة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه ” تمكنت كوادر مديرية منفذ زرباطية الحدودية من ضبط عجلتين في بوابة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي منجزة معاملاتها بشكل مخالف للضوابط وذلك بتغيير وصف […]

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ضبط عجلتين في منفذ زرباطية أولاً على ايرث نيوز.

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