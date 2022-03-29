خلية الاعلام الامني تنشر نتائج عملية “الإرادة الصلبة”

2022/03/29 | 21:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني =============== بعد أن انطلقت صباح اليوم وعلى بركة الله، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، الصفحة الأولى من عملية “الإرادة الصلبة “والتي شاركت فيها قطعات قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بالاشتراك مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الانبار، في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيره في شمال الفرات ومناطق غرب […]

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