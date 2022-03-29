بين الخيبة والخسران - أحمد صبحى منصور

2022/03/29 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : قال : ( هاجرت الى أمريكا ، وتركت فى مصر زوجتى وأولادى .



بدأت فى أمريكا من الصفر ، ونجحت بعد معاناة شديدة من تكوين شركة ، وتمكنت من استقدام زوجتى وأولادى ، وقسّمت العمل بين اولادى ، منهم من عمل معى فى الشركة ، ومنهم من عمل فى شركات أخرى ، وكنا ولا زلنا نجتهد فى سداد قسط البيت والتكاليف الأخرى .



كان هناك فى مصر أخ اصغر منى ،عاش على أمل أن يأتى الى امريكا ، وقمت باستقدامه على أنه يعمل فى ال ......





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