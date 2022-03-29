التسامح والتعايش الاجتماعي في بصرة الامس. نماذج بسيطة من الذاكرة - رزاق عبود

2022/03/29 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رزاق_عبود صور من التسامح والتعايش الاجتماعي في بصرة الامس!ربما لا توجد مدينة لم يتعايش بها سكان العراق من كل القوميات والاديان والطوائف والمذاهب والاثنيات جنبا الى جنب بتسامح وتصافي واحترام مشترك.



الصورة، ربما، ليست وردية بالكامل، لكن الانطباع العام هو السائد.



ولكل مدينة قصصها، وحكاياتها، وذكرياتها، وشخصياتها التي تتحدث عن ذلك الوئام الجميل.لكن البصرة تميزت بتواجد اناس واجناس وقوميات واديان لم تتواج ......





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