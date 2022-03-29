الإعلام الأمني تعلن نتائج اليوم الأول من عملية

2022/03/29 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، نتائج اليوم الأول من عملية "الإرادة الصلبة".

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "انطلقت صباح اليوم، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، الصفحة الأولى من عملية الإرادة الصلبة والتي شاركت فيها قطعات قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بالاشتراك مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الانبار، في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيره في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش".

وأضافت ان "نتائج اليوم الأول هي العثور على عجلتين مفخخين ومنزلين مفخخين و ٨ عبوات ناسفة ووكرين للإرهابيين و١٢ كيلو غرام من مادة C4 و ٣ قداحات تفجير وحشوتي قاذفة RBG7 وكمية من الأسلاك الشائكة"، مشيرة الى ان "العمليات مستمرة لقطعاتنا الأمنية في الوقت والزمان الذي تختارها وستكون نتائجها مثمرة لأنهاء تواجد العصابات الإرهابية والإجرامية وتطهير الأراضي من دنسها".

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