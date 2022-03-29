طائرة خاصة تنقل الصقور إلى الرياض تمهيداً لدوري الأبطال

2022/03/29 | 21:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، عن تخصيص طائرة خاصة لنقل وفد فريق كرة القدم إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في دوري أبطال آسيا.وذكر النادي في بيان أن “رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، الفريق الطيار شهاب جاهد التقى مدرب الفريق الأول الكابتن حكيم شاكر ومشرف الفريق احمد خضير ،لمناقشة مهمة الصقور […]

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