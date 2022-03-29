4 دول أوروبية تعلن طرد دبلوماسيين روس.. وتوضح الأسباب

2022/03/29 | 21:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هولندا وبلجيكا وأيرلندا والتشيك، الثلاثاء، طرد دبلوماسيين روس لأنهم "يهددون الأمن القومي".

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