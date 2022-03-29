الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية “زور نهر ديالى” بعد 72 على انطلاقها

2022/03/29 | 21:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن نتائج عملية زور نهر ديالى الامنية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عملية زور نهر ديالى الامنية والتي انطلقت منذ 3 ايام متتالية في قاطع بساتين قرى شروين قرب ناحية المنصورية(45كم شرق بعقوبة) […]

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