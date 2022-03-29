بايدن: العالم يد واحدة ضد الحرب على أوكرانيا

2022/03/29 | 21:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن العالم شهد ردا موحدا ضد الحرب الروسية على أوكرانيا، مجددا مواصلة الدعم لمساندة كييف.

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