مدير الموانئ يشدد على انجاز ميناء الفاو وفق المواصفات المعدة من قبل الاستشاري الإيطالي

2022/03/29 | 21:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زار مدير عام موانئ العراق المهندس فرحان الفرطوسي، اليوم الثلاثاء، مقر شركة دايو في جمهورية كوريا الجنوبية.وقال المدير العام في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الهدف من الزيارة هو للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في الإنشاءات”، مؤكداً على “ضرورة أن يتم العمل في ميناء الفاو وفق المواصفات الفنية والهندسية المعدة من […]

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