مجلس التعاون الخليجي يدعو طرفا النزاع لوقف القتال في اليمن

2022/03/29 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ دعا مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، قيادة “التحالف العربي” وجميع الأطراف اليمنية إلى وقف العمليات العسكرية المستمرة منذ نحو 7 سنوات في اليمن.وحسب بيان للمجلس، فقد أطلق رئيسه، نايف فلاح مبارك الحجرف، نداء “يناشد فيه قيادة “تحالف دعم الشرعية” في اليمن وكافة الأطراف اليمنية بإيقاف العمليات العسكرية في الداخل اليمني”.وأضاف الحجرف […]

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