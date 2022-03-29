جدول أعمال جلسة غدا الأبعاء للبرلمان العراقي

2022/03/29 | 22:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البرلمان يعلن جدول أعمال جلسته ليوم غد الأربعاء حيث سيتضمن بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم:اختيار رئيس الجمهورية , وتشكيل اللجان الدائمية.

ويشار إلى أن الجلسة ستبدأ في تمام الساعة 11 صباحا.

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