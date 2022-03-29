2022/03/29 | 22:01 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيطرة تناقش الخدمات البيطرية مع مسؤول المكتب الاقليمي للشرق الاوسط لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية OIE هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/29 | 22:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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