مجلس النواب يعلن جدول أعمال جلسة الأربعاء

2022/03/29 | 22:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، الثلاثاء، جدول أعمال جلسة البرلمان غدًا الأربعاء.

وتضمن جدول الأعمال فقرتين فقط هما؛ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل اللجان النيابية.

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