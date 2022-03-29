2022/03/29 | 22:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7hmSB0mblqs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهل المدينة | موظفون في تربية بابل بلا هويات تعريفية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أهل المدينة | موظفون في تربية بابل بلا هويات تعريفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).