بينهم امرأة.. القبض على 3 اشخاص بتهمة السرقة في البصرة

2022/03/29 | 22:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على 3 اشخاص بتهمة السرقة في المحافظة.وذكر بيان لمديرية الشرطة، وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بعد ورود اخبار من السيطرة المركزية عن سرقة دراجة نارية في منطقة الجمهورية، على الفور توجهت مفارز شرطة النجدة لمكان الحادث والقاء القبض على السارقين و ضبط الدراجة المسروقة”.واشارت […]

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القبض على 3 اشخاص بتهمة السرقة في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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