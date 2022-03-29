2022/03/29 | 22:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، من اخماد حريق اندلع في 3 محال تجارية في منطقة الزعفرانية ببغداد.وذكر مصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع بثلاث محال تجارية (افران ومحل عطور واسواق)”.واضاف المصدر ان “سبب الحريق نتيجة تسريب من انبوبة غاز من داخل الافران”.[…]

ظهرت المقالة اندلاع حريق بمحال تجارية في الزعفرانية..



والدفاع المدني يتدخل أولاً على ايرث نيوز.

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