2022/03/29 | 22:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يساعد تناول هذا الدواء، على تطبيع مستوى الغلوكوز في الدم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابتكار دواء فريد لعلاج السكري والسمنة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابتكار دواء فريد لعلاج السكري والسمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).