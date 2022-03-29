عمليات بغداد تنفي تغيير الاوامر الخاصة بالتحقيق باستهداف مقر الحزب الديمقراطي

2022/03/29 | 22:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت قيادة عمليات بغداد وجود تغيير بأوامر القائد العام للقوات المسلحة فيما يخص حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.وذكر اعلام عمليات بغداد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود تغيير بأوامر القائد العام للقوات المسلحة فيما يخص حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد"، لافتا الى أن "اللجنة المشكلة للتحقيق في هذا الحادث مستمرة بعملها لتحديد التقصير في الواجب". واضاف، انه "سيتم اعلان نتائج التحقيق حال اكتمالها،" داعيا جميع المؤسسات الإعلامية والوكالات الإخبارية والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتماد المصداقية في نقل الأخبار حفاظاً على المهنية الإعلامية، واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية حصراً.

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