2022/03/29 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، حقيقة تغيير أوامر الكاظمي بشأن حرق مقر الديمقراطي.

وذكر اعلام العمليات في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود تغيير بأوامر القائد العام للقوات المسلحة فيما يخص حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد، وأن اللجنة المشكلة للتحقيق في هذا الحادث مستمرة بعملها لتحديد التقصير في الواجب".

وأضافت: "سنوافيكم بنتائج التحقيق حال اكتمالها، وبذات الوقت نكرر دعوتنا إلى جميع المؤسسات الإعلامية والوكالات الإخبارية والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي باعتماد المصداقية في نقل الأخبار حفاظاً على المهنية الإعلامية، واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية حصراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد توضح حقيقة تغيير أوامر الكاظمي بشأن حرق مقر الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد توضح حقيقة تغيير أوامر الكاظمي بشأن حرق مقر الديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).