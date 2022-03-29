أول ظهور لنايف الكردستاني بعد تجاوزه على المرجعية (فيديو)

2022/03/29 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يوضح أول ظهور لنايف الكردستاني بعد تجاوزه على المرجع السيد السيستاني.

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