6 أبريل ثورة حتى النصر - تاج السر عثمان

2022/03/29 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا في مقال سابق الي أن ذكرى انتفاضة 6 أبريل وذكرى ملحمة اعتصام القيادة العامة التي اطاحت بالمخلوعين النميري والبشير ، تهل علينا والبلاد بعد انقلاب 25 أكتوبر، تعيش الظروف نفسها التي أدت لاندلاعها من تدهور للاوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية والقمع الوحشي للمواكب السلمية بالرصاص الحي الذي أدي لقتل 91 شهيدا، واصابة أكثر من 2800 ثائر، واعتقال المئات ، فضلا عن التعذيب الوحشي للمعتقلين وح ......





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