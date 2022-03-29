2022/03/29 | 22:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MtymDqAbNBs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ريما شرفان تستوحي من السياسة لتصميم الفساتين!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ريما شرفان تستوحي من السياسة لتصميم الفساتين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).