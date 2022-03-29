2022/03/29 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرت الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة بغداد، اليوم الثلاثاء، الكشف على عدد من معامل انتاج الطابوق في مجمع النهروان لمعرفة مدى التزامها بالضوابط والتعليمات البيئية.وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط، شاكر احمد الحاج، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الفرق الفنية في مديرية بيئة بغداد اجرت الكشف […]

ظهرت المقالة البيئة تشدد الرقابة على معامل إنتاج الطابوق في النهروان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة تشدد الرقابة على معامل إنتاج الطابوق في النهروان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيئة تشدد الرقابة على معامل إنتاج الطابوق في النهروان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).