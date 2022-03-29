بيع بطاقة “بوكيمون” بمبلغ 420 ألف دولار بالمزاد

2022/03/29 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بيعت بطاقة Pokémon Charizard ثلاثية الأبعاد نادرة من الإصدار الأول من مجموعة Pokémon Base Set لعام 1999 مقابل 420 ألف دولار في المزاد.وارتفع سعر بطاقة البوكيمون Charizard إلى أعلى رقم قياسي على الإطلاق لبطاقة مجموعة أساسية من نوعها، وفقا لـ PWCC Marketplace، التي باعت البطاقة مؤخرا خلال فترة عرضها مزاد شهر مارس.[…]

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