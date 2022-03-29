التغيير في الاستراتيجية الروسية.. البنتاغون يحذر من

2022/03/29 | 22:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، جون كيربي، الثلاثاء، أن تغيير روسيا استراتيجيتها مؤخرا لا يعني بالضرورة "انسحابا".

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