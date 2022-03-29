2022/03/29 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّعات بتمرير مرشّح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية البرلمان يستعيد اليوم وقائع جولة السبت على وقع هواجس الأحزاب بغدد – الزمان يستعيد البرلمان اليوم، الاربعاء، وقائع جلسة السبت الماضي التي اخفق فيها الاعضاء بجمع الثلثين، لاختيار المرشح لرئاسة الجمهورية، فيما توقع مراقبون نجاح التحالف الثلاثي في تمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد للمنصب، واعلان تكليف […]

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