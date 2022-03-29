2022/03/29 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يودّع تصفيات كأس العالم بالتعادل مع سوريا بغداد- ساري تحسين ودع المنتخب الوطني بكرة القدم امس، التصفيات النهائية لكأس العالم ضمن المجموعة الاسيوية بعد تعادله مع منتخب سورية بهدف لمثله.وسجل هدفي اللقاء من المنتخب السوري اللاعب علاء الدالي في الدقيقة الرابعة ومن المنتخب العراقي اللاعب ايمن حسين في الدقيقة 31.وفي سياق منفصل […]

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