2022/03/29 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تناقش آليات إدارة الصناعة النفطية في الإقليم البارزاني يبحث مع أوبك آثار النزاعات على سوق الطاقة دبي – الزمان التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو، وذلك على هامش اجتماعاته في منتدى الطاقة العالمي في دبي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى في اللقاء، […]

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