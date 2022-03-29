مقتل 5 في إطلاق نار قرب تل أبيب

2022/03/29 | 23:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص ، جراء إطلاق نار قرب تل أبيب.

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