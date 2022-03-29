متنبئ جوي يكشف عن طقس اليومين المقبلين

2022/03/29 | 23:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، عن طقس اليومين المقبلين في عموم البلاد.وقال المتنبئ في منشور على الفيسبوك تابعته وكالة ايرث نيوز، انه “تشير تحديثات خرائط الطقس الصادرة مساء الثلاثاء الى تأثر مناطق متفرقة من مدن (شمال ووسط وغرب البلاد وبعض مناطق الفرات الاوسط) بموجة باردة في الطبقات العليا ، تسبب […]

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