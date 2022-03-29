هدنة الحوثيين..إيران تعدها فرصة والسعودية تنتظر خطوات جادة للتعاطي معها

2022/03/29 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ أكدت‭ ‬السعودية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬تنتظر‭ ‬‮«‬خطوات‭ ‬جادة‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬قبل‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ ‬الهدنة التي‭ ‬طرحها‭ ‬الحوثيون‭ ‬السبت‭ ‬لوقف‭ ‬ضرباتهم‭ ‬التي‭ ‬استهدفتها‭.‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬طهران‭ ‬ان‭ ‬الهدنة‭ ‬اللتي‭ ‬أعلنتها‭ ‬حكومة‭ ‬صنعاء‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬على‭ ‬الرياض‭ ‬اغتنامها وقال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬سعودي‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬الرياض‭ ‬‮«‬تنتظر‭ […]

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