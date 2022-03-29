حرق المقار لغة الاقلية

2022/03/29 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام اللجوء‭ ‬الى‭ ‬حرق‭ ‬مقر‭ ‬حزب‭ ‬سياسي‭ ‬أو‭ ‬مبنى‭ ‬قناة‭ ‬فضائية‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬إعلامية‭ ‬أو‭ ‬سفارة،‭ ‬بسبب‭ ‬أي‭ ‬موقف‭ ‬طارئ‭ ‬ومقحم،‭ ‬يجري‭ ‬تفسيره‭ ‬بشكل‭ ‬انفرادي‭ ‬كما‭ ‬يهوى‭ ‬ذوو‭ ‬الأغراض‭ ‬الخاصة،‭ ‬انما‭ ‬هي‭ ‬عمليات‭ ‬تقوض‭ ‬تدريجيا‭ ‬السلم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬المجتمع‭ ‬والعلاقات‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬أيضاً‭.‬ الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬له‭ ‬مقر‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬لم‭ […]

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