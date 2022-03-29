​مصر تجمع أطراف العملية السياسية الليبية متحفظة على المقترح الأمريكي

2022/03/29 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​وصل‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬محمد‭ ‬المنفي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسي‭ ‬لحكومة‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬ونائبه‭ ‬عبدالله‭ ‬المنفي‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬تستغرق‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬يجري‭ ‬خلالها‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬تتناول‭ ‬سبل‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالحة‭ ‬وطنية‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬للأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬الليبية‭ ‬،‭ ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ […]

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